З моменту введення на території України воєнного стану, аферисти почали видумувати все нові шахрайські схеми за допомогою яких привласнюють гроші мирного населення. Вони під різними приводами працівників державних установ дізнаються персональні дані та вчиняють протиправне.

37-річна заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

Зловмисники діють за перевіреною схемою, від якої вже потерпіло чимало громадян. Вони здійснюють розсилку SMS-повідомлень з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла заявниця. З її банківського рахунку зникло більше 75 тисяч гривень. За даним фактом слідчі відділення поліції № 3 м. Теребовля розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.