До співробітників відділення поліції №4 міста Заліщики надійшли матеріали з кіберполіції про те, що до них звернувся житель Фастівського району Київської області, котрий тимчасово проживає на території Заліщицької громади, із заявою, що з його банківської картки викрадено 14 145 гривень.

Зі слів потерпілого, в Інтернеті він побачив оголошення про те, що можна онлайн оформити заявку на отримання допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Перейшовши за посиланням, потрапив на сторінку начебто банку, проте, як з’ясувалося згодом, це був фішинговий ресурс. Щойно киянин ввів дані своєї банківської картки, як звідти зникли гроші.

Поліцейські пояснюють: дана схема шахрайства не нова. Зловмисники створюють фішингові сайти, котрі ззовні дуже схожі на ресурси банківських установ. Клієнти, вводячи дані банківських карток, видають інформацію, якою користаються пройдисвіти, і успішно “чистять” рахунки жертв. Аби не потрапити на гачок дурисвітів, будьте уважними, коли отримуєте повідомлення від сайту з проханням надати особисту інформацію. Якщо вам надходять такі повідомлення, не надавайте інформацію, не переконавшись у надійності сайту. Якщо можливо, відкрийте сторінку в іншому вікні, а не натискайте посилання.