Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку.

Білу сорочку актору подарував уродженець Бучі Влад Кабанець. Українець зустрівся із зіркою у Торонто.

Про подарунок знаменитості Кабанець повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Патріот Донбасу.

Він також поділився світлиною з актором. До речі, судячи з виразу обличчя кінозірки, він був дуже радий сюрпризу.

“Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці”, – написав українець.

Сорочка білого кольору виготовлена з льону. Вишивка на ньому також біла.