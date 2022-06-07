Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку.
Білу сорочку актору подарував уродженець Бучі Влад Кабанець. Українець зустрівся із зіркою у Торонто.
Про подарунок знаменитості Кабанець повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Патріот Донбасу.
Він також поділився світлиною з актором. До речі, судячи з виразу обличчя кінозірки, він був дуже радий сюрпризу.
“Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці”, – написав українець.
Сорочка білого кольору виготовлена з льону. Вишивка на ньому також біла.