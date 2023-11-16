Неналежне зберігання 4,5 т пестицидів у Тернопільському районі загрожує забрудненням земель. Як повідомили у прокуратурі, за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом неналежного зберігання пестицидів в одному з сіл Тернопільського району, що загрожує забрудненням земель відходами, шкідливими для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

За даними слідства, на території одного з сіл Скорівської громади розташований склад залишків заборонених непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, що не відповідають санітарним та природоохоронним нормам. Там знаходиться 4,5 т пестицидів, неправильне зберігання яких може призвести до забруднення або псування навколишніх земельних ділянок.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.

Довідково

Зберігання залишків заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, яких на складах Тернопільщини накопичилось понад 17 тонн є однією із екологічних проблем регіону. Зберігання цих хімікатів у незадовільних умовах негативно впливає на навколишнє природне середовище та створює загрозу надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аварійним забрудненням довкілля.