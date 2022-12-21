Вартість харчування учнів у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти зміниться у 2023 році. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 21 грудня.

– Цим рішенням передбачається незначне збільшення вартості харчування та вводиться додаткова пільгова категорія: діти, батьки яких є Захисниками чи Захисницями України, які брали або беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, – повідомив Володимир Дідич, заступник міського голови.

Повний перелік пільговий категорій вказаний у додатку до прийнятого рішення. Звільнені від оплати за харчування також діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі, учні Тернопільського академічного ліцею «Генезис», які навчаються у класах спортивного профілю та учні пільгових категорій закладів професійно-технічної освіти та Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

У рішенні вказано, що з наступного року для учнів, які звільняються від оплати, одноразове харчування коштуватиме 45 гривень, дворазове харчування – 58 гривень, триразове харчування – 78, чотириразове харчування – 105 гривень. Харчування учнів, які не належать до пільгових категорій, здійснюється за кошти батьків. Тобто, для тих, хто не має пільг обід у школі коштуватиме 45 гривень, що більше на 10 гривень, ніж було цього року.