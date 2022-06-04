Картину видатного художника з Тернопільщини продали на аукціоні у США за рекордну суму

Роботу українського художника Івана Марчука продано за $120 тис. США на благодійному аукціоні “Art can help”, організованому аукціонним будинком “Goldens”, що стало новим рекордом сучасного українського мистецтва

Про це повідомила пресслужба фонду “Повернися живим”, передає Інтерфакс-Україна.

“Роботу генія Івана Марчука разом із податками продали за рекордні 120 тисяч доларів. До сьогодні полотна живих українських художників ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі суми”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, аби підтримати українську армію.

“50% із виручених коштів аукціону, що завершився сьогодні, 3 червня, о 18:00 передадуть нашому Фонду. Подробиці згодом”, – зазначили в Фонді.

Водночас, Марчук висловив переконання, що новий власник картини “отримає насолоду від твору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію та країну в час великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі та українцям”, сказано на фейсбук-сторінці Марчука.