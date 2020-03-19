Муніципальна інспекція спільно із дільничними інспекторами поліції безперервно проводять перевірки дотримання правил карантину.

Зокрема, 18 березня було припинено роботу більше 50 точок стихійної торгівлі, 5 кіосків на приринковій території та більше 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах «Бам» та «Дружба».

Тернополян просять повідомляти про випадки порушення правил карантину на гарячу лінію міської ради: 1580, а також у Viber муніципальної інспекції: 0730151481, а підприємців – дотримуватися заходів карантину.