Мобільні групи у складі поліцейських і муніципальних інспекторів відпрацювали профілактичні рейди на ринках і в магазинах Тернополя. Вони виявили масові порушення правил карантину серед покупців і продавців.

Найчастіше відвідувачі магазинів і ринків нехтують масковим режимом і дистанцією. Є порушення також і з боку продавців та підприємців.

«Бачимо порушення в магазинах: скупчення людей, недотримання дистанції, порушення маскового режиму. Також ми активізували роботу щодо стихійної торгівлі на ринках. Окрім карантинних вимог, ми не впевнені в якості продукції. Ніхто ж немає довідок з бабців, які продають ту продукцію. Будемо оперативно спрацьовувати, якщо люди не будуть реагувати на ці зауваження, то будемо реагувати адміністративно», – зазначив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Цього тижня поліціянти та муніципальні інспектори посилять контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил, порушників притягуватимуть до відповідальності.