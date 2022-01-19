19 січня християни східного обряду святкують дванадесяте церковне свято – Хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.

Цього дня, уже традиційно, на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал» відбувся чин освячення води, який провели священнослужителі традиційних християнських церков. Участь у заході взяв і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Уже впродовж багатьох років 19 січня ми освячуємо воду на тернопільському водозаборі для того, щоб з самого ранку освячена Йорданська вода попадала у домівки тернополян. Це важливо насамперед для людей з інвалідністю, для одиноких мешканців, які не мають змоги вийти і набрати освяченої води. Окрім того, Йорданська вода має цілющі властивості – вона змиває усі негаразди та турботи, очищає душу від сумнівів та зневіри, а тілу дарує життєдайну енергію, – наголосив Сергій Надал. – Тож нехай свята вода дарує міцне здоров`я та наснагу, буде оберегом від лиха у ваших оселях. Хай сходить благодать на кожну українську родину, хай буде спокійним та розміреним життя у нашому місті. А Господь допоможе нам вистояти у боротьбі проти ворога, а на святу українську землю повернеться мир!».