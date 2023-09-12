Театральний сезон стартував у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Глядачам показали виставу «Ісус – Син Бога Живого».

Це 93-ій театральний сезон. Він розпочався з прем’єри містерії Василя Босовича у постановці народного артиста України Федора Стригуна. Вистава побудована на сюжетах Євангелій від Матвія, Марка, Луки та Івана. За словами Федора Стригуна, поставити виставу про Ісуса Христа — це те ж саме, що знову написати Євангеліє, але вже власними руками.

«Це велика відповідальність і разом з тим велике щастя та благословення, адже «Ісус — син Бога живого» — це трепет душі, це емоції, які важко приховати».

Виставу відвідують люди різних поколінь і статусу, – каже директор театру Борис Репка. Серед них – військові та їхні рідні.

«Тема вистави є доволі актуальною в наш час. Сьогодні через апостолів біблійних ми показуємо нинішніх “апостолів”, яких ми маємо на передовій. Тих, хто віддає своє життя за Україну і тих, які зараз боронять наш край».