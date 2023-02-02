Українські артисти переробили пісню “Ні обіцянок, ні пробачень”.

Під час зйомок розважального шоу Віктор Павлік зустрівся зі своїми колегами та іншими артистами шоу-бізнесу. Серед знаменитостей була Леся Нікітюк. Телеведуча запропонувала співаку виконати разом його популярний хіт, пише МЕТА.

На знімальному майданчику Віктор Павлік переспівав разом з Лесею Нікітюк свій хіт “Ні обіцянок, ні пробачень”. Однак це вийшла незвична версія пісні.

Українська телеведуча запропонувала артисту осучаснити трек – замість “іще два тижні, і запалає” співати “іще два-три тижні”. Нікітюк пожартувала:

“На концертах робіть. Я вам кажу, порвете зал. Ви і так його рвете”.

Віктор Павлік не відразу зрозумів, що йдеться про популярну фразу вже колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Але він погодився переспівати хіт.

У коментарях шанувальники пишуть:

“Ох ви дали, Вікторе”

“Супердует”

“Щиро, по-нашому, по-галицьки. Ви гарні та красиві, спасибі вам за посмішку. Дякую, більше людяності та позитиву!”.