Справу про наругу над пам’ятником Степана Бандери у Тернополі поліція вже направила до суду.

Про це під час брифінгу 1 квітня повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол, пише ТЕРЕН.

Поліцейські затримали виконавців і одного з організаторів цього злочину. Також встановлено посередника, який сприяв організації аналогічних злочинів в інших областях. З’ясовано, що це був спортивний тренер з Ірпеня, якого вбили російські окупанти. Наразі вивчається доказова база.

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Не знаю, при яких обставинах був убитий, але заробляючи гроші від рук окупантів, люди отримують такі результати. Окупант не жаліє нікого, ні того, що протистоїть йому, ні того, хто йому допомагає,— наголосив поліцейський.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року невідомі пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі Монумент облили червоною фарбою. За версією слідства, злочин скоїли двоє жителів Житомира.

Після цього інциденту з фарбою, пам’ятник Бандері осквернили вдруге. 21 січня хтось обкидав монумент яйцями. У зв’язку з цими подіями, пам’ятник взяли під цілодобову охорону.

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