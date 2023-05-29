Питання інвестування завжди актуальне. Багато хто не довіряє банківським вкладам, шукає кілька способів змусити гроші працювати, зберегти капітал. Актуальний спосіб інвестування — придбання нерухомості. У перспективі вона може принести прибуток, що дуже важливо.

Мета інвестування

Інвестування — це вкладення власних коштів для отримання прибутку. Отримати дохід можна у вигляді заробітної плати, спадщини, багато хто отримує бонус за день народження у казино, примножує вкладений капітал на ставках, заробляє на біржах. У нерухомості кошти вкладають для:

Одержання пасивного доходу. Використовують власні об’єкти, викуповують нові кошти, оформляють іпотеку. За рахунок оренди отримують постійний прибуток із перспективою підвищення.

Збереження накопичених коштів. Гроші знецінює інфляція, щоб унеможливити ризики — купують житлові, комерційні, елітні приміщення. Об’єкт повинен мати стабільну вартість без можливості зниження. Комерційна нерухомість повинна бути в «прохідному» місці, житлова — в районі з інфраструктурою, що розвивається, приваблива для проживання.

Отримання доходу під час продажу з націнкою. Актуально для купівлі об’єкта на етапі “котловану”. Забудовник пропонує хорошу ціну, знижки, розстрочки. Після здачі об’єкта його вартість у рази підвищується. Враховуйте варіант обробки, розташування, інфраструктур, перспективи району.

Це основні цілі, заради яких здійснюють вкладення в нерухомість. Важливо перевірити забудовника, якщо йдеться про новобудову, стан житла, документи при купівлі вторинних об’єктів.

Переваги та недоліки інвестицій

Нерухомість — затребуваний товар у різні часи. Є об’єкти, у які ризиковано вкладати кошти. Експерти виділяють переваги такого типу інвестування:

стабільність — житлові, комерційні об’єкти мають попит при виборі об’єкта в перспективному районі;

пасивний дохід — можливість оренди, перепродаж;

низькі ризики — навіть у кризові періоди житло швидко продають, здають у найняття за розумного зниження вартості;

збільшення ціни — нерухомість не підвладна інфляції, як це спостерігається з дорогоцінними металами;

доступні варіанти отримання доходу — оренда приміщення може бути подобовою, тривалою, є можливість продажу за сегментами.

Виділені переваги позначені експертами, але фахівці звертають увагу і на недоліки вкладення коштів:

Здорожчання. На придбання об’єкта потрібно значний стартовий капітал або оформлення іпотечних зобов’язань. Тривалий період окупності. За постійної здачі в оренду термін окупності об’єкта — 5-10 років. Витрати змісту. Комунальні платежі, ремонт, оплата 13% суми угоди.

Важливо зважити всі переваги, недоліки інвестування перед вчиненням правочину.

Чи є вигода в інвестуванні у 2023 році?

Вигода від покупки нерухомості буде у разі точного прорахунку такого бізнес-плану. Спонтанне придбання об’єкта, що сподобався зовні, без детального вивчення — зайві витрати, збитки. Приміщення потребує грошей на утримання, є ризик не здати його оренду, не продати з вигодою.

Вигідно 2023 року вкладати кошти в новобудови. Забудовник робить все для будівництва зручного, функціонального модного житла. За пайовою участю платежі не відрізнятимуться великими сумами, на виході є можливість отримати готовий об’єкт для здачі, оренди. Прораховуйте вигоди, ризики, оцінюйте власні можливості. Нерухомість не стоїть на місці, це живий організм з масою перспектив при розумному підході.