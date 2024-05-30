Домашня перевага – це те, про що так часто говорять у футболі. Клуби в усьому світі, незалежно від того, на якому рівні вони грають, прагнуть зробити свій стадіон фортецею. Хоча важливо добре виступати вдома, часом може здатися, що значення домашньої форми дещо перебільшено. Важливо також пам’ятати про такі переваги, як Favbet bonus, що додають додаткові вигоди вболівальникам.

Є очевидні переваги гри на власному стадіоні, такі як підтримка уболівальників, але важко визначити, наскільки маржі залежать від місця проведення гри. Одним із місць і часу, які ідеально відобразили цінність домашньої переваги, був Крейвен Котедж Фулхема під час сезону Ліги Європи 2009/10. Це була перша в історії Ліга Європи кампанія – після зміни назви Кубка УЄФА – і “Фулхем” був незламним вдома завдяки Favbet bonus. У відбіркових раундах вони обіграли литовську «Ветру» та російський «Амкар» з Пермі, щоб пройти до групового етапу. Там вони обіграли софійський ЦСКА та «Базель», а також зіграли внічию з «Ромою» в домашніх іграх, що забезпечило їм місце в плей-офф. Потім вони перемогли донецький «Шахтар» у 1/16 фіналу.

Їхня виїзна форма також була непоганою. Вони зазнали поразок у Росії та Римі, зіграли внічию в Софії та Донецьку, але виграли решту матчів. Але саме домашня форма відрізняла їх від інших команд. Коли жеребкування 1/8 фіналу показало, що «Фулхем» зіграє з «Ювентусом», вони знали, що потрібно максимально використати домашній матч-відповідь.

«Ювентус» не був у своїй найкращій формі, але все ще мав таких гравців, як Фабіо Каннаваро, Фабіо Гроссо, Мауро Каморанезі, Алессандро Дель П’єро та Давид Трезеге. Однак, навіть з домашнім рекордом, «Коттеджерс» сумнівалися, чи зможуть вони повернутись після першого матчу. Нікола Легроттальє відкрив рахунок на дев’ятій хвилині, а Джонатан Зебіна додав за секунду до півгодини. Відбитий удар Діксона Етуху повернув «Фулхему» надію, хоча камбек здавався складним, коли Хасан Саліхаміджич зробив рахунок 3-1 у компенсований час першого тайму.

Рой Ходжсон сказав своїм гравцям «Фулхема» почати матч-відповідь добре, але все не могло початися гірше. Дієго підійшов до Трезеге, який поцілив у нижній кут за дві хвилини. «Фулхем» вже втратив перевагу на виїзді, і тепер їм потрібно було забити чотири голи, щоб пройти без додаткового часу.

Проте вони швидко відповіли. Пол Конческі відправив м’яч у штрафний майданчик, який Боббі Замора взяв грудьми та забив у ворота на дев’ятій хвилині, відновивши надію та зменшивши відставання до двох голів. Надія перетворилася на віру, коли Каннаваро отримав червону картку за фол на Золтані Геру перед півгодиною гри.

На 39-й хвилині Гера забив другий гол «Фулхема». Замора передав м’яч Саймону Девісу, який пробив низом у ворота, а Гера завершив атаку, відправивши м’яч у сітку з шестиярдового штрафного майданчика. Перерва настала за рахунку 4-3 на користь Ювентуса, але вболівальники на Котеджі відчували, що «Фулхем» може повернутися в гру.

Ці відчуття були правильними, оскільки «Фулхему» знадобилося лише три хвилини другого тайму, щоб зрівняти рахунок. Дем’єн Дафф зіграв у м’яч, який був спрямований на задню стійку, але був заблокований рукою Дієго. Арбітр призначив пенальті, і Гера рішуче пробив у верхній кут, відправивши воротаря Антоніо Кіменті не в ту сторону.

У пошуках вирішального голу Ходжсон випустив Клінта Демпсі замість Стівена Келлі на 70-й хвилині. Лише через 12 хвилин це виявилося майстерним ходом. Демпсі отримав м’яч від Етуху біля штрафного майданчика спиною до воріт. Коли захисники «Ювентуса» відводили його від воріт, він відправив вишуканий удар у дальній кут.

Розчарування італійських гігантів зростало, а обмежений час для камбека закінчувався. На 91-й хвилині Зебіна отримав червону картку за фол на Даффі.

Фінальний свисток став кульмінацією одного з найбільших тріумфів Фулхема. Але це був не кінець їхньої кампанії в Лізі Європи. У чвертьфіналі вони перемогли «Вольфсбург» із загальним рахунком 3:1, а в півфіналі обійшли «Гамбург» завдяки домашній перемозі 2:1. Фінал проти «Атлетіко Мадрид» завершився поразкою 2:1 після додаткового часу через дубль Дієго Форлана.

Відтоді «Фулхем» лише раз потрапив до Ліги Європи – у сезоні 2011/12, хоча не зміг пройти через групу, до якої входили «Твенте», «Оденсе» та «Вісла» Краків. Те, що їхні тріумфи на європейській арені в сезоні 2009/10 відбулися в такому окремому випадку, робить їх ще більш славними. Ця історія ілюструє, наскільки важливою може бути домашня перевага. Завдяки бонусам від Фавбет, уболівальники можуть отримати додаткові вигоди, підтримуючи свої улюблені команди під час домашніх матчів. Фавбет бонуси дозволяють не тільки насолоджуватися грою, але й отримати більше задоволення від виграшів.