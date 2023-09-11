З початку повномасштабної війни галузь інформаційних технологій в Україні переживає складні часи. Насамперед різко впав експорт ІТ-послуг: порівняно з першим кварталом минулого року, в 2023 році за цей же період об’єм впав на 16%. Підприємцям стало складніше будувати та просувати бізнеси, оскільки на міжнародній арені українські продуктові та сервісні стартапи більше не здаються такими ж привабливими, як до початку агресії росії.

Бізнесмен і співзасновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв розібрався, чому це відбувається, і знайшов рішення, яке допоможе вітчизняній ІТ-галузі не лише вижити, а й повернути минулорічний динамічний розвиток.

Чому Україна втрачає ІТ-контракти

На думку Сергія Токарєва, шукати інвесторів стало складніше в першу чергу через комплаєнс-ризики, зумовлені війною. Закордонні партнери втрачають зацікавленість до аутсорс-розробників і не поспішають вкладати гроші у місцеві стартапи, існування яких знаходиться під постійною загрозою. Замість цього вони шукають регіони зі стабільними політичними та економічними факторами.

Інша причина полягає у загальному сповільненні розвитку ІТ-індустрії, що призводить до масових скорочень штату у великих корпораціях і банкрутства tech-компаній. Однією з причин цієї негативної тенденції, знову ж таки, є військова агресія рф на території нашої країни.

Проте Сергій Токарєв впевнений, що всупереч усім викликам український технологічний сектор має великі шанси на відновлення. Для цього необхідно покращити імідж вітчизняного ІТ на міжнародному ринку та довести, що наша країна зуміла адаптуватися до умов війни.

«Українські фахівці викладаються на 200%, створюють нові технологічні рішення, і військові дії не впливають на якість та термін роботи. Якщо ми сфокусуємося на цьому, ІТ-контракти повернуться. Це має велике значення для компаній, котрі продовжують роботу в Україні», — пояснює співзасновник Roosh.

Промоція українського ІТ на глобальній арені

Активний розвиток міжнародних зв’язків – один із варіантів підвищення привабливості вітчизняних tech-проектів і збереження їхньої конкурентоспроможності. Зокрема потрібно заснувати філії в інших країнах. Вже існує чимало успішних проектів, які спочатку розвивалися на батьківщині, а згодом вийшли на глобальний ринок. Є й такі стартапи, які одразу відкрилися за кордоном. Але вони все одно мають бек-офіси в Україні. Останні здебільшого робили це вимушено через війну, що все рівно стало позитивним трендом. Такі компанії знаходять інвесторів і масштабуються одразу на світовому рівні, повідомляє Сергій Токарєв.

Прогрес в ІТ-галузі неможливий без венчурних фондів, тому для України важливо, щоб такі організації мали можливість для самостійного розвитку в країні та вкладалися у нові проекти. Початок вже покладено, вважає Сергій Токарєв. Наприклад, фонд Roosh Ventures і венчурна студія Pawa, які входять до екосистеми Roosh, спеціалізуються на запуску та розвитку стартапів у сфері штучного інтелекту та машинного навчання.

Серед інших можливих трендів варто відзначити проекти Military Tech. Наразі їхня поява в Україні має масовий характер. В країні, яка переживає військову агресію з боку росії, продукти сектору defence-tech користуються значним попитом, а тому вони отримують достатнє фінансування. А головне те, що таку продукцію можна одразу ж випробовувати в реальних умовах і продемонструвати результати усьому світу.

Нарешті, на думку підприємця, для ІТ-ком’юніті України важливо побудувати надійний фундамент – і під фундаментом мається на увазі якісна технологічна освіта. Сергій Токарєв закликає фінансувати учбові заклади, які будуть випускати освічених, кваліфікованих і добре підготовлених айтішників.

«Закінчуючи університет, молодь повинна розуміти, чого вона прагне, які має можливості та що з цим робити. Для цього потрібно дати студентам можливість працювати над актуальними бізнес-кейсами під час навчання», — пояснює бізнесмен.

Саме такий формат освіти пропонує український технологічний виш SET University. У ньому студенти не лише отримують теоретичні знання, а й можуть застосовувати їх на практиці, створюючи власні технологічні рішення.

Перспективи українського ІТ-сектору

Вітчизняна технологічна галузь не повернеться на довоєнні показники до тих пір, поки не буде завершено війну, впевнений Сергій Токарєв. Але вже зараз необхідно займатися її просуванням: демонструвати світу, що українські фахівці спроможні адаптуватися до будь-яких умов і створювати продукти високої якості, не дивлячись на труднощі. Разом з тим варто попіклуватися й про будівництво міцної інфраструктури для роботи у післявоєнний час. Як результат, після перемоги Україна матиме всі шанси та можливості перетворитися у найбільший східноєвропейський ІТ-хаб, до якого будуть долучатися іноземні компанії та інвестори.