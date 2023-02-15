«Інтелект переможе війну» – акцію під такою назвою організували у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Жителі краю можуть приносити книжки радянського минулого, які здадуть на макулатуру. Виручені кошти спрямують на поповнення бібліотечного проукраїнського фонду.

Радянські книжки до бібліотеки принесла тернополянка Раїса Коляда. Жінка каже, що давно планувала позбутися цієї літератури.

«Це непотріб, але, здавши на макулатуру, може бути трохи користі. Вдома було чимало радянських книжок, рада, що нарешті їх зможу позбутися. Натомість бібліотека придбає цікаві нові українські книги».

Як повідомила керівниця бібліотеки Віра Горошок, акція триватиме протягом тижня.

«Кожен свідомий українець може долучитися до акції, віддавши книги радянського минулого, котрі будуть здані на макулатуру, а за виручені кошти поновиться бібліотечний проукраїнський фонд. Важливо позбуватися такої псевдоспадщини. Тільки збереження і популяризація свого, рідного, українського – основа сильної нації. Закликаємо тернополян долучатися до акції».