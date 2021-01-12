Слухачі підготовчого відділення медичного університету підготували неймовірний подарунок – віншування та колядку українською мовою.

Про це повідомляють на сторінці вузу у ФБ.

“Вийшло у них це напрочуд гарно. Нехай усі їхні побажання стануть реальністю у вашому життя. Подяка їх викладачам за майстерне наставництво”, – ідеться у повідомленні.

Загалом колядувало 20 студентів з таких країн, як Зімбабве, Гана, Еквадор, Єгипет, Руанда, Конго, Індія, Нігерія, Пакистан, ПАР.

Відеозйомка Миколи Василечка

Монтаж Юлії Бандрівської