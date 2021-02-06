Імунітет до COVID-19 на Тернопільщині має близько 36% жителів краю. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, вони скоріше за все не захворюють на коронавірус у цьому сезоні. Втім, повторні випадки у людей з низьким імунітетом можливі.

На Тернопільщині зареєстровано близько 60 повторних захворювань на коронавірус. Двоє людей померли після повторного зараження.

«Наявний колективний імунітет зараз суттєво не впливає на епідемічну ситуацію. Але добре, що вже є імунопозитивні люди, вони вже мають певний захист. Це означає, що 36% людей вже в цьому сезоні мають шанс не захворіти на COVID-19. Хоча є люди, у яких імунна система не так спрацьовує, як в інших. Дехто може перехворіти і не здобути імунітету, тому саме ці люди хворіють повторний раз. Ми можемо спостерігати, що на сезон такого рівня імунітету людям переважно вистачає. Ми говоримо про COVID-19, як про респіраторну хворобу. Це хвороба, яка має вірус, який мутує, кожного разу змінюється. У майбутньому кожного разу в сезон треба буде щепитися».

Додамо, минулої доби на Тернопільщині COVID-19 виявили у 175 жителів краю. Загальне число лабораторно підтверджених випадків зросло до 38472.