Внаслідок артилерійського обстрілу на фронті загинув тернополянин Андрій Побережник.

Він був світлою і доброю людиною, згадує Андрій Шкула, котрий і повідомив трагічну звістку.

“Сьогодні… війна вирвала ще одного Друга. Справжнього. Надійного. Розуміючого. Теплого і близького. Сьогодні загинув Андрій Побережник.

Коли наприкінці травня загинув близький мені Віталій Дерех і я захлинаючись сльозами згадував його переглядаючи фото – натрапив на знимку де і Віталік і Андрій разом. Вони тоді обидва в гості завітали… Не сильно віруюча я людина, але молив небесні сили аби хоч з Побережником все було гаразд. Не почув ні Бог, ні Боги, ні якась там вища сутність, ні космос… Це просто ппц…

Андрій зумів залишитись живим під час виходу з Дебальцево. З початком повномасштабної війни – одразу вирушив туди. Коли був зв‘язок писав і телефонував. Жартував, що в нього «екскурсійний тур знайомими місцями». Блт! В ньому не було шаленості, ненависті, бажання нищити й вбивати. Він світлий… але артснаряди, вочевидь, не дивляться на те.

Не знаю, що ще написати. Пишу, власне, не через біль – його теплі спогади стишать. Але знайомі і друзі мають знати про цю біду. Співчуваю нам всім – гинуть найкращі. Герої, на жаль, вмирають. Але пам‘ять має жити! Про похорон – напишу згодом”.

Вічна пам’ять Герою!

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