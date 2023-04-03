До когорти воїнів Небесного Легіону долучився Іван Кімеле, житель села Устечко Товстенської громади, 1986 року народження.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Чортківської районної державної адміністрації.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника. Ця гірка втрата вкотре нагадує всім про пекло війни, де гине цвіт української нації.

Іван став одним із тисячі, хто виконав свій обов’язок перед Богом – віддав на вівтар незалежності нашої Батьківщини своє життя. Він загинув за кожного з нас, за наш край та нашу свободу.

Спи спокійно, вірний сину України!”, – ідеться у зверненні.

Вічна пам’ять і шана Герою!