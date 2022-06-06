Рок-гурт «Друга Ріка» приїхав з благодійним концертом до Тернополя. Колектив продовжив благодійний тур «Хто, якщо не ми?». Виручені гроші підуть на автівки для українських захисників.

Завдяки виступам музикантів і підтримці їхніх шанувальників, під час першої частини туру вдалося зібрати кошти на загальну суму 882 891 грн. Їх використали на придбання двох позашляховиків для батальйону спецпризначення, в якому служить брат лідера гурту Валерія Харчишина. Також організатор концертів перерахував 200 000 грн допомоги до чеського фонду підтримки України, що опікується українськими госпіталями.

«Зараз кожна свідома людина робить все можливе, аби зупинити жахливу війну, що розпочала росія на території суверенної держави Україна. Наші друзі, рідні, шанувальники взялися захищати країну зі зброєю в руках. Багато українців займається волонтерством, щоб підтримувати військових та постраждалих мирних жителів. Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам, ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюсь, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії і отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом!», – зазначив Валерій Харчишин.

Другу частину туру «Друга Ріка» розпочала виступом на станції метро «Вокзальна» в Дніпрі в рамках благодійної програми «БезВІЗ БезВійни». Під час концерту та онлайн-трансляції зібрали 826 347 грн. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра. Уже в червні колектив вирушає з концертами в міста України, Франції, Польщі та Литви. Головною метою європейських концертів гурту є збір 30 000 євро на придбання двох безпілотників, автобуса та тактичної амуніції для батальйону спецпризначення. Кошти, отримані з концертів в українських містах, будуть направлені на придбання двох пікапів для 95 десантно-штурмової бригади.