Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, очікуються несприятливі погодні умови, зміна фази опадів та утворення ожеледо-паморозевих явищ. Також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними регіон перебуватиме в зоні дії атмосферних фронтів південного циклону. Температурні показники поступово знижуватимуться, а на дорогах посилюватиметься ожеледиця.

«17 грудня зберігатиметься хмарна погода. Вночі можливий дощ. Вдень спостерігатимуться опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями значні опади, а на дорогах – ожеледиця. 18 грудня випадатиме невеликий сніг. Температура повітря опускатиметься до 9 градусів морозу. Вітер буде північно-західним 9-14 метрів за секунду».

За попередніми прогнозами, наступного тижня буде значно прохолодніша погода, здебільшого зберігатиметься мінусова температура повітря та сніговий покрив. Відтак метеорологічна ситуація нагадуватиме справжню зиму.