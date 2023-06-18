Грози і град: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні можливі значні грози, а також град. Температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 23 тепла.

Протягом доби можливі різкі перепади погодних умов. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у неділю погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Грецією. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

«Дощі з грозами пройдуть у західній частині України. При грозах ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, новий тиждень на Тернопільщині також почнеться дощовою погодою. Температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть 28° тепла.