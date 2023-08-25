Гроші взяв, а роботу не виконав: ділок привласнив 200 тисяч гривень, виділених на ремонт дороги

Будуть судити підрядника, котрий завищив на понад 200 тис. грн вартість робіт з ремонту дороги і заволодів бюджетними коштами.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підрядника виконання будівельних робіт, директора одного з товариств, обвинуваченого у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовими коштами та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства видав замовнику – Управлінню капітального будівництва Тернопільської ОДА – акт із завищеними у ньому об’ємами фактично виконаних робіт з ремонту ділянки автомобільної дороги С 201604 Чортків – Більче-Золоте. На підставі підробленого документа підряднику було безпідставно виплачені понад 200 тис грн, чим завдано збитків державному бюджету на вказану суму.

За втручання прокуратури під час досудового розслідування підрядник відшкодував заподіяні збитки й провів роботи, які були заплановані ще на грудень 2021 року.