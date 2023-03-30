Дронний комплекс вартістю понад 1 мільйон 200 тисяч гривень для військових передала Білобожницька громада. Про це повідомили на сторінці ОТГ.

Сучасна війна вимагає сучасних методів ведення. Неодноразово від провідних спеціалістів можна почути тезу про те, що на сьогодні значну роль в перебігу воєнних дій відіграють безпілотні літальні апарати.

Враховуючи надзвичайну важливість даного питання, з бюджету Білобожницької сільської ради було виділено понад 1 200 000 гривень для закупівлі комплексу квадрокоптера DJI Matrice 300 з відеоапаратурою та зарядною підстанцією для військових 80-го батальйону 105-ї бригади ТрО Тернопільської області.

Квадрокоптер DJI Matrice 300 значно розширює можливості військової частини А7167 у сфері аеророзвідки у порівнянні із тими, які надають більш поширені квадрокоптери типу DJI Mavic-3.

Тактично-технічні характеристики цього квадрокоптера дозволяють аеророзвідникам вести постійний моніторинг лінії бойового зіткнення, перебуваючи у 2-3 км від неї, не наражаючи на надмірну небезпеку себе та дороговартісну техніку.

За допомогою 200-кратного зуму цей БпЛА здатен виявляти ворожу живу силу та техніку на значній відстані від лінії бойового зіткнення, на етапі їх зосередження та підготовки до наступальних (штурмових) дій. Таке раннє виявлення дозволяє своєчасно нанести по ворожим підрозділам вогневе ураження за допомогою ракетно-артилерійського озброєння, перешкоджаючи їх наближенню до бойових позицій батальйону. Також високоякісна оптика Matrice 300 здатна виявляти вогневі позиції ворожих артилерійських установок, мінометних, гранатометних розрахунків, танків, та допомагає вести проти них ефективну контрбатарейну боротьбу.

Використання цього сучасного високотехнологічного засобу аеророзвідки дозволить зберегти життя і здоров’я захисників України, та допоможе їм отримати вирішальну перевагу над ворогом.