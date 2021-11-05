Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканцю Теребовлянщини. Від протиправних дій молодика потерпіли тернополянки.
До правоохоронців надійшли два повідомлення про пограбування жінок в одному з мікрорайонів міста. Невідомий серед білого дня вирвав у однієї потерпілої мобільний телефон і втік.
Вже наступної доби від рук зловмисника потерпіла 69-річна пенсіонерка. Вона вийшла з дому з чималою сумою – йшла оплатити виготовлення могильної плити для родича. Грабіжник відняв сумку, а з нею – 17 тисяч гривень, документи та довідку про вакцинацію.
У ході проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці з’ясували, що до вказаних грабежів причетний 19-річний мешканець Теребовлянської ОТГ. До Тернополя той приїхав у пошуку незаконних заробітків.
Парубок помітив жінку, яка саме розмовляла по телефону і вирішив привласнити чужу мобілку. Ґаджет одразу поніс в ломбард. За гроші, викрадені у другої жертви, грабіжник придбав новий одяг, парфуми та годинник.
Однак, уникнути відповідальності не вдалося. За обома фактами злочинів відкрито кримінальне провадження згідно ст.186 ( відкрите викрадення чужого майна)КК України. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів, слідчі дії тривають.
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