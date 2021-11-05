Грабіжник забрав у пенсіонерки гроші на пам’ятник і… довідку про вакцинацію

Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканцю Теребовлянщини. Від протиправних дій молодика потерпіли тернополянки.

До правоохоронців надійшли два повідомлення про пограбування жінок в одному з мікрорайонів міста. Невідомий серед білого дня вирвав у однієї потерпілої мобільний телефон і втік.

Вже наступної доби від рук зловмисника потерпіла 69-річна пенсіонерка. Вона вийшла з дому з чималою сумою – йшла оплатити виготовлення могильної плити для родича. Грабіжник відняв сумку, а з нею – 17 тисяч гривень, документи та довідку про вакцинацію.

У ході проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці з’ясували, що до вказаних грабежів причетний 19-річний мешканець Теребовлянської ОТГ. До Тернополя той приїхав у пошуку незаконних заробітків.

Парубок помітив жінку, яка саме розмовляла по телефону і вирішив привласнити чужу мобілку. Ґаджет одразу поніс в ломбард. За гроші, викрадені у другої жертви, грабіжник придбав новий одяг, парфуми та годинник.

Однак, уникнути відповідальності не вдалося. За обома фактами злочинів відкрито кримінальне провадження згідно ст.186 ( відкрите викрадення чужого майна)КК України. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів, слідчі дії тривають.