“Готові відстоювати нашу історію”: тернополяни протестували проти добудови ще одного поверху до Катедри

Тернополяни протестували через добудову мансардного поверху над будівлею, що належить Архикатедральному собору. Колишній монастир домініканців є пам’яткою національного значення.

Замовила будівельні роботи Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ. У будівельній компанії, яка їх виконуватиме, зазначили, що мають всі необхідні дозволи.

До акції протесту долучилося пів сотні тернополян. Серед них – Анастасія Куницька. Жінка каже, що переглядала проект будівництва, де зазначено про спорудження мансардного поверху.

«Дивує, що керівництво УГКЦ, замовило такий вид робіт. Ми розуміємо, що у церкви можуть бути потреби на додаткові приміщення, їх можна збудувати в іншому місці, але нищити національну пам’ятку неприпустимо. Дивує, що може бути така позиція і в міністерства, що надало дозволи, і в будівельної компанії, яка збирається це робити. Ми готові відстоювати нашу історію. У нас не так багато таких пам’яток. Будемо звертатися до суду».

Як розповів історик Володимир Окаринський, це єдина пам’ятка національного значення в Тернополі.

«По факту маємо незаконне захоплення і перебудову будинку XVIII століття, яку проводять як нібито “реставрацію”. Якщо це продовжуватиметься, ні діти, ні ви вже не житимете ні в Тернополі, ні тим більше в Тарнополі».

Представники Архикатедрального собору до протестувальників не вийшли.