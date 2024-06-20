Трасу Тернопіль – Львів заблокували мітингувальники. Люди перекрили дорогу біля села Струтин Львівської області.

Як повідомляє видання “20 хвилин“, працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів і вимагали, аби той поїхав з ними для поновлення даних та проходження ВЛК. Через це пасажири вийшли з транспорту і почали мітингувати.

Речниця Нацполіції України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила виданню, що люди мітингували до 10 хвилин, а ось причини перекриття траси, каже, не знає. З її слів, наразі рух транспорту відновили.