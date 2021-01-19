Голови міської та обласної рад занурилися в ополонку разом з тернополянами. ВІДЕО

Сьогодні, на свято Водохрещі, тернополяни традиційно пірнають в ополонку біля так званого “моржатника” у парку “Топільче”.

Попри сильний мороз десятки містян вирішили підтримати щорічну традицію, повідомляють Тернополяни.

Зануритись у крижану воду прийшов міський голова Тернополя Сергій Надал, а також голова обласної ради Михайло Головко.

Поруч з ополонкою облаштували пункт обігріву, де можна зігрітися та випити гарячого чаю.

Зазначимо, що водохресні купання – це не церковний, а народний звичай, який став популярним в Україні наприкінці 20 століття. У Православній церкві України зазначили, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не “звільняє” від гріхів.

“Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього”, – наголошує ПЦУ.

Як тернополяни пірнали в ополонку дивіться у відеотрансляції “Файного міста“: