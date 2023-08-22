З другого “заходу” таки розпочалася сесія Тернопільської обласної ради.

Сьогодні вранці заплановане засідання не відбулося. Як повідомляють Тернополяни, 10-й годині у залі зібралося лише десятеро депутатів, відтак голова облради Михайло Головко оголосив, що через недостатню кількість депутатів сесійне засідання переноситься. Втім, згодом у зал прибули інші народні обранці. Їх назбиралося 33, що було достатньо для початку засідання. Відтак депутати почали вимагати, аби Головко повернувся до зали і розпочав сесію. Трохи пізніше депутати разом із журналістами вирушили у кабінет до голови облради, де домовилися розпочати засідання о 13-й годині.

В обідню пору, коли депутати знову зібралися у “білому домі”, виявилося, що Михайло Головко поїхав у відрядження до Кременця, а свої обов’язки щодо проведення сесії доручив першому заступнику Володимиру Болєщуку. Відтак, сесія таки розпочалася. Учасники засідання, зокрема, позбавили депутатського мандата Ігоря Гайдука, колишнього заступника голови ТОВА Володимира Труша, якого детективи НАБУ підозрюють у корупційному скандалі поряд з Головком та Дем’янчуком. За дане рішення проголосували 40 депутатів. Питання було поставлене на порядок денний у зв’язку із заявою самого Гайдука.

Засідання триває.