На сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звільнення Михайла Головка з посади голови облради.

Михайло Головко прокоментував Суспільному своє звільнення.

“Я сам ще 24 жовтня ініціював скликати сесію в першу чергу щодо питання довіри до себе. Розумію, що накручена ситуація, 26 червня відбулася брутальна провокація, підстава. Правоту свою доведу в суді. Розумію, що є політичні настрої, в нас була попередня розмова з членами депутатських фракцій, що в листопаді потрібно провести сесію. Я сказав їм, що готовий ініціювати і ставити питання щодо себе. Знав, що відбуваються якісь пришвидшені події. На сесії, яку я ініціював на листопад, мали розглядати також питання повернення Лаври у власність громади, питання встановлення пам’ятника Шухевичу, яке я ініціював, питання допомоги бійцям. Також мали говорити про Закон щодо продажу землі іноземцям, який набирає чинності з 1 січня 2024 року. Але певні депутати не були зацікавлені в такому порядку денному”.

Михайло Головко сказав, що звільнення треба було провести законним способом.

“Згідно зі статтею 46 Закону “Про місцеве самоврядування” я підписав розпорядження, щоб скликати сесію 8 листопада. Може, вони розраховували на рішення суду щодо запобіжного заходу щодо мене. Мені важко це назвати сесією, тому що нині сесії не було. Згідно з законом, сесія передбачена на 8 листопада. Думаю, правоохоронним органам буде цікаво встановити, на якій підставі вони її зібрали сьогодні. Суд дасть оцінку всім діям і всім звинуваченням на мою адресу. Я не тримаюся жодним чином за цю посаду, розумію, що є політична воля, якщо депутати хотіли проголосувати за зняття мене з посади, то це треба було робити законно з повагою до Закону “Про місцеве самоврядування”. Я переконаний у своїй правоті і я її доведу в суді”.

На збори депутатів перед сесією його офіційно не запрошували, розповів Головко.

“Час розставить все на свої місця. Я хотів вийти до депутатів, виступити зі своєю позицією, подякувати багатьом за нашу спільне працю. Але вони цього не хотіли. Офіційно мене на збори ніхто не запрошував. З’ясовується, в нас комісія ЖКГ ініціювала сесію. Ініціатором був Володимир Труш. Як це так, що комісія може скликати сесію? Депутати мене обирали й мають повне право мене звільнити. Але законним способом”.