Голова обертом: якої погоди чекати у День зимового сонцестояння

21 грудня – День зимового сонцестояння. На Тернопільщині оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, в області спостерігатимуться сильні вітри, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде похмуро. Температура вночі опускатиметься до 5° морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 1° морозу до 4° тепла.

«Минула морозна ніч поступово переходить у тепліші дні, які переважатимуть найближчим часом. 21-го грудня, в більшості областей України максимальна температура повітря становитиме цілком комфортні +1 +4 градуси. Прийдешня ніч ще підморозить, але помірно, “мінуси” будуть незначними. Дуже обережно на дорогах та тротуарах – ожеледиця нікуди й не думала щезати! Атмосферний тиск зараз різко міняється, температура й собі заскакує на гойдалки, завтра ще спостерігатиметься активізація магнітного поля Землі – уважніше до себе, до самопочуття», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, 21 грудня – найкоротший день у році. Далі дні поступово збільшуватимуться. Погода тішитиме вищими температурними показниками, наприкінці місяця обіцяють снігопади.