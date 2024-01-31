Глобальний рейтинг Numbeo: Тернопіль – одне з найбезпечніших міст не тільки в Україні, а й у Східній Європі

Найбільша у світі база даних про міста та країни Numbeo опублікувала статистику щодо рівня безпеки життя в Європі. Тернопіль знову визнано одним з найбезпечніших міст не лише України, а й всієї Східної Європи.

Найнижчий рівень злочинності

У Тернополі індекс злочинності складає 23, 54 бали. Індекс безпеки – 76,46 балів.

У Numbeo уточнять, що індекс злочинності у районі 20 балів говорить про вкрай поодинокі випадки вуличної злочинності в країні, індекс від 25 до 40 – низький рівень злочинності, від 40 до 60 – помірний, від 60 до 80 – високий, та від 80 до 100 – максимальна ймовірність стати жертвою злочину.

Як складають рейтинг

Створюючи рейтинг Crime Index, експерти звертають увагу на рівень злочинності. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Новий рейтинг досліджує ці показники в 127 містах Європи.

Головним джерелом інформації для оцінки виступають відгуки мешканців цих міст та туристів, які їх відвідували.

Нагадаємо

У передвоєнному 2021 році Тернопіль посів перше місце у рейтингу найкомфортніших міст України. Ц дані оприлюднив український тижневик «Фокус» з посиланням на 13-й Рейтинг найкомфортніших міст України 2021. За результатами дослідження, серед 24 найбільших міст лідерство та статус «Найкомфортнішого міста України» здобув Тернопіль. Друге місце в рейтингу посів Івано-Франківськ, а трійку лідерів замкнув Хмельницький. Київ опинився на сьомому місці, Львів – на п’ятнадцятому.