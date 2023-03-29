Гігантську писанку створять під час фестивалю в Тернополі

У Тернополі упродовж трьох днів, 9-11 квітня, проходитиме фестиваль «Великодні мотиви». Захід розпочнеться у Вербну неділю, о 13:00 у фоє Українського Дому (бульв. Тараса Шевченка, 27).

На цій локації діятиме креатив-майстерня «Великоднє диво» і відбуватимуться майстер-класи для всіх охочих. Учасників чекають творчі заняття з писанкарства, декупажу свічок, декорування великодніх кошиків, оформлення пасок, дизайну великодніх віночків та пасхальних композицій.

У цей час у фоє також відкриється мистецька виставка-інсталяція «Таїна Пасхи», яку підготували учні та вчителі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

Особливою складовою фестивалю стане акція «Великдень разом», під час якої відбудеться спільний розпис «Тернопільської Писанки» висотою понад один метр. За умов хорошої погоди локацією для її проведення стане майданчик біля годинника у Театральному сквері, а на випадок дощу – розпис здійснюватимуть в Українському Домі.

Майстер-класи в рамках фестивалю «Великодні мотиви» та креатив-майстерні «Великоднє диво» у фоє Українського Дому продовжуватимуться також 10 та 11 квітня, з 13:00-16:00 год.

Для участі у майстер-класах необхідна попередня реєстрація за телефонами:

декупаж свічок – (097) 38 90 357;

декорування пасок і кошиків – (097) 54 54 088;

декорування віночків – (067) 31 91 099;

писанкарство – (068) 105 25 89.

Організатори забезпечують усіма необхідними матеріалами (писачки, фарби, свічки, аксесуари для кошиків та віночків, елементи декору тощо).

Фестиваль – чудова нагода для тернополян, гостей міста, внутрішньо переміщених осіб відзначити свято по-особливому і разом, по-мистецьки, підготуватися до Великодня. А також створити святковий великодній настрій, оглянувши виставку писанок та арткошиків просто неба, яка в цей час буде розгорнута біля Українського Дому та на алеї перед театром.

Фестиваль «Великодні мотиви» проводиться за підтримки Тернопільської міської ради, управління культури і мистецтв та управління освіти і науки Тернопільської міської ради спільно з Тернопільським міським об’єднанням Всеукраїнського товариства Просвіта імені Т.Г. Шевченка та громадською організацією «Євген Удін і компанія».