Герою України з Тернополя присвятили марку і конверт. ФОТО

До 35-ої річниці від Дня народження Героя України Віктора Гурняка Пластова ПОШТА. Станиця Чортків разом з художником та графіком Kinal Oleg та Андрій Пилюх Козацька Пошта випустили та погасили поштову картку, поштовий конверт та поштову марку, приурочені цій події. Автор ідеї пластун – Анатолій Петльований.

Про це повідомляє Тернопільська ОДА.

Віктор Гурняк – український фотокореспондент, боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», пластун. Загинув хлопець у 2014 році на Луганщині, вивозячи поранених побратимів із місця бойових дій.

Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 28 серпня 2021 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України удостоєний звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).