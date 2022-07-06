Конкурс «Герої поруч» проведуть у Тернопільській громаді. Триватиме він з 8 липня до 30 вересня 2022 року. Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал.

Такий конкурс вирішили організувати для того, щоб відзначити героїв сьогодення, вшанувати пам’ять справжніх українських оборонців та відновити справедливість про забутих захисників малої Батьківщини – Тернопільської міської територіальної громади. Проводить конкурс комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Тернополя».

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Участь у конкурсі можуть брати громадяни України будь-якого віку. Конкурсанти мають написати коротку, але змістовну історію про сучасного захисника Батьківщини або про історичну особу, яка пов’язана із нашим містом чи Тернопільською громадою та обов’язково додати їх малюнок чи фото. Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися тут.

Усі отримані роботи організатори конкурсу будуть розміщувати на своїх сторінках в соціальних мережах. Кожен учасник отримає диплом та сувенірну продукцію. Зображення Героїв, які нададуть конкурсанти представлять на фотовиставці у місті Тернополі. А оповіді про них в подальшому стануть основою нових туристичних маршрутів Тернопільською громадою для екскурсоводів Тернопілля. Оголошення результатів конкурсу відбудеться 14 жовтня 2022 року.