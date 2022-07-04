Високими нагородами відзначили Героїв – Захисників, жителів Саранчуківської сільської територіальної громади.

Роман Гуменюк із села Мечищів нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «За взірцевість у військовій службі» та медаллю «Незламним».

Володимир Халупа із села Котів нагороджений медаллю «Незламним».

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

“Дякуємо нашим землякам та усім воїнам, які б’ють рашистських окупантів на фронті, за мужність, сміливість та власну жертовність для захисту української землі та українського народу.

Ми пишаємося Вами і молимо Бога за Вас!

Нехай Господь Бог та Матінка Божа, оберігають Вас, дають Вам сили вистояти та відвертають ворожі кулі!!!

Все буде Україна! Разом до перемоги!”, – ідеться у повідомленні.



