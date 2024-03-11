Виставку, присвячену 210 річниці від дня народження Тараса Шевченка, відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. До експозиції увійшли твори тернопільських художників на Шевченківську тематику із фондової збірки.

– Шевченківська тематика присутня в творчості багатьох художників, – розповіла Вікторія Козловська, старша наукова співробітниця ТОХМ. – В художньому музеї зберігаються твори, присвячені Шевченку. Зокрема, «І на оновленій землі» народного художника України Богдана Ткачика, «Т. Шевченко в Академії» художника Мирона Федчини. Твори, присвячені перебуванню Шевченка на засланні у Казахстані – «Мангишлацький пейзаж» та «Форт Шевченко». Їх автор – тернопільський художник Андрій Ткаченко. Цікавими є триптих «Причинна» заслуженого художника України Петра Шпорчука, виконаний в техніці автолітографії та живописний диптих «Катерина» Володимира Окрутного.

Щодо геніальної особистості Кобзаря, то, як відзначила Вікторія Козловська, у ній поєднується могутній дар поета і художника. Його образотворчу спадщину складають понад 1000 творів різноманітних за тематикою і технікою виконання. Чільне місце займають твори живопису виконані олійними і акварельними фарбами. Саме за живописні твори він був нагороджений двома срібними медалями Петербурзької Академїі Мистецтв. В творчості звертався до сюжетів взятих з життя, його твори проникнуті великою любов’ю до людей, заявив про себе і як портретист.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці