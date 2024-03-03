Персональну виставку «Мотанка» презентувала у Тернополі художниця з Івано-Франківська Марта Пітчук. Її відкриття відбулося у Тернопільському обласному художньому музеї.

В перший день весни виставковий зал художнього музею був переповнений. У приміщенні було не тільки багато відвідувачів, а відчувалася ще й потужна енергетика, яку «випромінювали» яскраві, оригінальні, динамічні полотна. І було важко повірити, що авторкою цих великоформатних, експресивних картин є молода, тендітна, красива жінка – Марта Пітчук.

– Марта Пітчук – талановита, молода, креативна, амбітна художниця, яка впевнено увійшла у мистецький простір України і разом зі своїм брендом стала впізнаваною в Україні і далеко за її межами, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Вона – учасниця багатьох збірних виставок, авторка персональних виставок в Україні і закордоном: у Тайланді, США, Бельгії. Свого часу Марта закінчила Косівський інститут декоративного та прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, а також Українську академію друкарства у Львові, де навчалася монументальному живопису. Її зацікавлення – народний стрій та головні убори. Вивчення традицій, їхнє переосмислення спонукало Марту до того, що 10 років тому вона звернулася до теми мотанки. Ця ідея втілилася у цикл картин під назвою «Мотанка», де головною героїнею є лялька-мотанка, але це не бездушна, а жива жінка із плоті і крові, яскрава особистість, яка має свій характер, і в якій краса поєднується із силою, енергією, незламністю. Особливою рисою цих мотанок є присутність на обличчі хреста – солярного знаку, який археологи віднаходили на предметах трипільської культури, а це п’ять тисячоліть до нашої ери. Цей знак символізує силу духу людини, розвиток роду. Мартині твори надзвичайно потужні. Живопис її декоративний, створений вільним, легким, сильним мазком, який повторює обертальний рух, яким мотають ляльку. Ця енергія відчувається у порухах рук зображених жінок, у динаміці їхніх тіл. Марта надзвичайно ретельно продумує композицію творів, дуже уважна до деталей. У картинах присутні знаки і символи, які заставляють глядача думати і старатися розгадати задум, який заклала художниця.

У Тернополі художниця представила 23 картини із серії «Мотанка». Це тільки невелика частина із сотні робіт написаних за 10 років.

– Мотанка – це прадавній оберіг, який матері мотали для своїх дітей, вкладаючи в нього теплоту і турботу, – пояснила Марта Пітчук. – Прадавній оберіг з попередніх століть об’єднується в одне ціле з реально існуючою жінкою. Жива мотанка вже не оберіг, не предмет, а жінка з власним характером, думками і поглядами. Кожна моя картина присвячена окремому етнічному регіону, який я детально припрацьовую перед початком роботи, намагаючись найти в ньому щось цікаве, незвичне. Над цією серією я працюю вже 10 років і створила близько 100 мотанок. Дуже рада представити вам частину своїх напрацювань.

Марта Пітчук творить не тільки в галузі станкового, а й монументального живопису. Як розповіла Ольга Ваврик, разом із чоловіком, художником Юрієм Пітчуком, працює над муралами. Вони створили серію стінописів на етнотематику на багатоповерхівках Івано – Франківська, де зобразили жінок у традиційному українському вбранні. До Всесвітнього дня вишиванки створили мурал у Чернівцях – намалювали дівчину в буковинській вишитій сорочці. Серед спільних робіт – розпис опори австрійського віадука у Ворохті на Прикарпатті. Мальовані фігури гуцулів нанесли на його бетонні частини, не зачіпаючи живого каменю. Працювала Марта і над сценографіями до театральних вистав в Івано-Франківську.

Художниця також активно долучається до волонтерської діяльності. Її картини неодноразово були представлені на благодійних аукціонах. На кошти від продажу полотен, а це – більше 1,2 млн гривень, були придбані автомобілі та інше спорядження для наших захисників.

Детальніше ознайомитися із творчістю Марти Пітчук можна у художньому музеї до 24 березня.

Фото Наталії Огінської