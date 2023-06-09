«Вишиванка» – це унікальний авторський творчо-соціальний проєкт, створений з думкою про актуальну проблему ставлення українців до своєї культурної спадщини.

Вишита сорочка – це не про шароварщину, а про національну ідентичність.

Через навʼязані стереотипи і незацікавленість історією багато хто уникає стилізації вишиванки у свій повсякденний гардероб, а ще дехто не вважає її стильною чи не вміє поєднувати зі звичайним одягом.

Хоча інтерес до української культури (з відомих усім причин) зараз тільки росте, та багато компаній лише маніпулюють цією темою.

Наша ж мета – боротьба з шароварщиною та популяризація краси сучасного та автентичного одягу.

Пояснюємо, як правильно поєднувати і дотримуватися регіональних особливостей та сучасних фасонів одягу так, щоб це було справді стильно.

Автентичність і авторський стиль – це на 100% про вишиванку, адже це цінується більше, ніж швидкоплинні тренди.

Віримо, що кожен погодиться, що цей унікальний елемент одягу відображає нашу ідентичність та національну гордість, будучи не просто модним трендом, але й символом етнічного стилю.

Вже у неділю, 11 червня відбудеться фотозйомка учасників у автентичних українських вишиванках, а 18 червня – етно-паті, на якій буде презентація проєкту, ярмарок та виставка робіт.

А проєкт «Вишиванка» – це той міст між традицією і сучасністю, який допоможе це зрозуміти та зробити крок назустріч свідомому використанню вишитої сорочки у своєму повсякденному житті.