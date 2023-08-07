Флористи компанії Flowers.ua знають усі нюанси квіткового етикету, а тому стовідсотково зможуть грамотно скласти збірний букет квітів або букет у коробці, який стане найкращим подарунком з нагоди дня народження або іншої події. Не сумнівайтеся, рослини для композицій завжди найсвіжіші, а оформлення букета вище за всілякі похвали.
Доставка квітів В Тернополі https://flowers.ua/ua/ternopol та всіх великих містах країни безкоштовна.
Які квіти вибрати для тієї чи іншої події
- Від характеру події залежить вибір відтінку квітів. Чим урочистіший захід, тим яскравішими можуть бути квіти.
- Червоні квіти, такі як троянди, дарують дівчатам, з якими вас пов’язують дуже близькі, романтичні стосунки. Презентують їх на будь-які свята та без приводу.
- Букети білого кольору частіше дарують юним особам, а причиною такого подарунка може бути будь-який привід: побачення, вдале складання іспитів тощо.
- Квіти жовтого відтінку – зовсім не квіти розлуки. Букети кольору сонця часто дарують артистам як знак захоплення їхньою творчістю, а також усім, кому просто хочеться підняти настрій.
Найширший асортимент квітів
Асортимент каталогу Flowers.ua не зрівняється ні з яким стаціонарним квітковим магазином. На сторінках сайту ви знайдете чудові букети червоних троянд, дивовижні альстромерії, тендітні іриси, пухнасті півонії та хризантеми, весняні тюльпани й величні кали. Всі квіти зібрані в найнеймовірніші композиції. Також на сайті можна замовити квіти в коробці, квіти в кошику і квіти в кашпо.
Свіжість композицій гарантована
Компанія Flowers.ua гарантує, що ваш адресат отримає найсвіжіші квіти в Києві. Так, кожен букет збирається тільки в день доставки, тому квіти довго зберігають свій привабливий зовнішній вигляд. Крім того, в арсеналі компанії є професійне холодильне обладнання, на полицях якого готові букети стоять до тих пір, поки за ними не заїде кур’єр.
Висококваліфікована допомога фахівців В компанії працюють тільки висококваліфіковані фахівці з величезним досвідом роботи. Менеджери кол-центру Flowers.ua готові прийняти ваші замовлення, відповісти на всі питання і надати необхідні консультації цілодобово. Кур’єрська служба доставляє замовлення 365 днів на рік в будь-який район Києва. Крім того, флористи Flowers.ua – це професіонали з відмінним почуттям стилю. І, якщо ви все ще не впевнені у своєму виборі, замовте послугу “Вибір флориста”. Букет на замовлення неодмінно перевершить усі ваші очікування.