Букет квітів – це чудовий подарунок, який зможе передати ваші емоції та почуття навіть на відстані.

Поспішаємо повідомити вам чудову новину – компанія Flowers.ua https://flowers.ua повертається і знову готова тішити вас та ваших адресатів квітами та подарунками. В наш непростий час замовити квіти з доставкою – означає висловити своїм близьким підтримку, а також привітати з днем ​​народження чи з будь-яким іншим святом, навіть якщо зараз вас поділяють кілометри. Онлайн замовлення квітів сьогодні є чи не єдиним можливим способом приділити увагу небайдужим людям. Також послуга доставка квітів дозволяє не забувати про близьких у важливі для них дні. Просто загляньте в каталог на сайті, вибирайте пишну квіткову композицію, квіти в кошику, трендові квіти в коробці, подарунки та квіти для мами, для дружини, для сестри та оформляйте замовлення цілодобово з будь-якої точки планети.

Переваги замовлення квітів у Flowers.ua

Тільки найсвіжіші квіти. Букети не збираються заздалегідь, а тільки після оплати замовлення. А до того моменту, як квіти забере кур’єр, вони зберігаються у спеціально обладнаних холодильниках. Далі відбувається транспортування букету з дотриманням усіх необхідних норм. Якщо ви захочете дізнатися, як продовжити життя букету з тими чи іншими видами рослин, консультанти компанії з радістю нададуть вам цю корисну інформацію. Не сумнівайтеся, ваш презент принесе масу позитивних емоцій і ще довго радуватиме адресата. Ви не обмежені у виборі видів рослин, що просто неможливо у разі їх покупки у звичайній квітковій лавці. Онлайн каталог включає у свій перелік як сезонні, так і імпортні квіти різноманітних сортів на будь-який смак та достаток. Індивідуальне замовлення. Ви зможете самостійно вибрати оформлення для композиції, створивши унікальний букет згідно з вашими уподобаннями. Своєю чергою, флористи зроблять все можливе, щоб втілити вашу ідею в життя. Замовлення у будь-який час та у будь-який день тижня. Ви не обмежені у ваших можливостях. Менеджери кол-центру знаходяться на зв’язку 24/7 та обробляють клієнтські заявки цілодобово. Широкий вибір способів оплати. Ви можете переказати гроші на картки Visa, Mastercard або скористатися однією з найпопулярніших міжнародних платіжних систем: PayPal, American Express, Приват24, Apple Pay та багато інших.

Для кого можна замовити квіти? Традиційно квіти дарують коханим жінкам, мамам, тещам, донькам, але також можна презентувати букети колезі. Подібний жест не сприйметься як негативний, головне дотримуватися правил етикету. В інтернет-магазині Flowers.ua є навіть ціла категорія “Корпоративні букети”, ознайомившись з асортиментом якої можна швидко та без проблем зробити замовлення квітів для всіх дівчат, які працюють у вашому офісі. Так, тюльпани та іриси завжди користуються найбільшою популярністю, але букети з півоніями та кущовими трояндами також не лишаються без уваги.