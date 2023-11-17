Меморандум із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй підписав голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Документ стосується запровадження проектного пілоту щодо покращення харчування в закладах освіти та відшкодування 30% від вартості харчування усім учасникам освітнього процесу початкової школи.

– Ця програма створена, розроблена і запроваджена для того, щоб усі діти 29 пілотних закладів освіти, які беруть у ній участь, могли 100% отримувати гарячі обіди, – розповіла під час брифінгу 16 листопада Ольга Хома, директорка департаменту освіти і науки ТОВА. – Це знаково і відповідально для місцевих органів влади, оскільки це не просто виділення фінансування, а й контроль за якістю і повноцінним раціоном, який мають отримувати діти початкової школи. Чому ми розглядаємо початкову школу? Тому що це адаптація малих дітей до освітнього процесу, до закладу освіти, до оточення. Територіальні громади разом з продовольчою організацією, яка ініціювала допомогу у фінансуванні, мають розробити спільно не тільки меню, а й вартість харчування. У пілотних закладах харчування в усіх територіальних громадах буде однакове меню, і ми пізніше озвучимо його вартість і скільки відшкодовуватиме ООН. Наразі вартість харчування у громадах є різною, і такого не може бути. Фахівці зазначають, що середня вартість харчування у початковій школі має становити не менше 50 гривень, щоб можна було розробити повноцінний раціон харчування.

Реформа шкільного харчування також передбачала створення кулінарного хабу в Тернопільській області. Двадцять тренерів зараз проходять у ньому останній етап підготовки. Після цього вони навчатимуть усіх кухарів області, які готують обіди у закладах освіти. Кулінарний хаб дасть можливість не тільки навчитись поводитись з новою технікою, а й готувати страви, які є новими у меню закладів освіти.

Також в області планують створити фабрику-кухню, а на базі закладів освіти – опорні та базові кухні.

– Це різні види кухонь, які будуть функціонувати для покращення якості харчування не тільки у закладах загальної середньої освіти, а й дошкільних, – додає Ольга Хома. – Фабрика-кухня – це нове приміщення, нове будівництво, вона зможе охопити більше 10 тисяч учасників освітнього процесу. Опорна кухня створюватиметься на базі закладу загальної середньої освіти. Це може бути заклад опорний або заклад, у якому навчається більше 400 учнів, і він зможе забезпечити харчуванням малокомплектні заклади освіти, які розташовані на відстані до 20 кілометрів. Базові кухні будуть створені на базі кухонь закладів освіти, де навчається від 400 і більше учнів.

За даними ТОВА, 9 закладів освіти подали заявки, на базі яких є можливість створити «Опорну кухню» для 25 малокомплектних шкіл. Ще 25 закладів загальної середньої освіти відповідають вимогам з реалізації проекту «Базова кухня». Є складений перспективний план будівництва «Фабрики-кухні» для забезпечення гарячим харчуванням школярів закладів освіти Кременецького району.