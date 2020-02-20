Українців та іноземних громадян, котрих евакуювали з китайського Уханю, розмістять на обсервацію у медичному центрі Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зараз літак з Китаю перебуває в аеропорту Бурисполя. Після дозаправки він вилетить у Харків. Звідти спецтранспортом ДСНС прибулих доправлять на Полтавщину. Як повідомляють в МВС, там люди перебуватимуть протягом 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю.

У міністерстві також запевняють, що неодноразові санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я пасажирів лайнера, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими.

Тим часом мешканці Нових Санджар влаштували масштабну акцію протесту. Для охорони громадського порядку залучили бійців Нацгвардії і поліцію.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що евакуйованих з Китаю українців хочуть розмістити на Тернопільщині, у санаторії “Медобори”. У зв’язку з цим місцеві мешканці вийшли на акцію протесту. На дорогах, що ведуть до санаторію, облаштували блокпости. Депутати Микулинецької селищної ради, а згодом – Тернопільської обласної прийняли звернення до керівництва держави про недопущення розміщення на території області людей, що можуть бути носіями небезпечного вірусу.

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