Майже шістсот нових випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Тенденція із захворюваністю в регіоні залишається складною. Зупиняти поширення вірусу фахівці рекомендують додатковими карантинними обмеженнями.

Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, щодоби в регіоні реєструють майже півтори тисячі підозри коронавірусу за клінічними ознаками. Число осіб, які одночасно хворіють, збільшується.

“На превеликий жаль, мушу констатувати, що ситуація з коронавірусом в області лишається складною. Можемо сказати, що вона є стабільно складною. На підтвердження такої оцінки наведу наступні факти: щоденна захворюваність в області реєструється на високих цифрах, кількість лабораторно підтверджених випадків щоденно сягає 500 випадків, а якщо брати до уваги підозри за клінічними ознаками, то це в межах півтори тисячі в останні дні. Кількість людей, що продовжують хворіти, щоденно теж на превеликий жаль збільшується. Станом на сьогоднішній ранок вона складає понад десять тисяч. Не дивлячись на те, що частина людей одужала, все ж таки в щоденному режимі кількість людей, що одночасно хворіє збільшується”.

За словами епідеміологів, єдиним доступним засобом впливу на ситуацію залишається карантин. У разі зменшення кількості соціальних контактів, знижується ймовірність зараження. Відтак на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом вирішили обмежити проведення богослужінь у приміщеннях, а також заборонили роботу дитячих розважальних та ігрових кімнат. Учні старшої школи продовжуватимуть дистанційне навчання.