Покупці, котрі хочуть замовити вікна в Житомирі з доставкою та монтажем, нерідко стикаються з дилемою вибору. По-перше, якому виробнику віддати перевагу. По-друге, яку модель вибрати, скільки замовити глухих, а скільки створок, які відкриваються. Велике значення має камерність у профілі. Під цим поняттям розуміють замкнуті повітряні кишені, які покращують показники енергоефективності рами та зменшують теплообмін між внутрішнім та зовнішнім простором. Як утеплювач, завдяки низькій теплопровідності, виступає повітря, яким заповнюють кишені.

Як кількість камер у пластикових вікнах впливає на їхню вартість

Чим більше повітряних кишень у профілі, тим менше пропускатиме вікно холод у приміщення і, навпаки, випускатиме з нього тепло назовні. Це дуже істотно у світлі енергоресурсів, що постійно дорожчають. Проте варто врахувати, що чим більше камер у профілі, тим дорожче коштуватиме пластикове вікно. І все ж у даному випадку не варто економити саме на цьому моменті. Вища вартість енергоефективного пластикового вікна окупиться протягом одного опалювального сезону.

Також якщо хочеться надійно склити житло і при цьому економити на комунальних послугах, вибирати необхідно як мінімум двокамерні склопакети з трьома шибками. Більш оптимальним рішенням у плані енергоефективності є конструкція з 5, 7-камерного профілю та 3-камерного склопакета. Місце між склом заповнюється інертним газом аргоном або повітрям.

Варто врахувати, що найбільш енергоефективні вікна важать більше. Це важливо, якщо потрібно склити велику площу. Краще віддати перевагу конструкціям, в яких буде більше створок, які відкриваються, але менших розмірів, або глухим моделям.

Яке скління краще підібрати для багатоквартирного будинку чи приватного котеджу

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