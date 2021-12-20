Багато жителів Тернополя та інших міст України, які проживають у будинках або квартирах, вирішують встановити пластикові вікна. Цю покупку не можна назвати дешевою, але від якості встановленої конструкції багато в чому залежатиме комфорт проживання. Саме тому особливо важливо відповідально підійти до підбору конструкції та правильно розрахувати вартість металопластикового вікна. З останнім завданням вам успішно допоможе онлайн-калькулятор https://vikna.ua/uk/calculator/. Програма, яку розробили спеціалісти компанії VIKNA.UA, дасть змогу визначити ціну замовлення віконної системи залежно від необхідних параметрів профілю, склопакета тощо.

Переваги використання віконного калькулятора

Якщо вам потрібно визначити особливості пластикових вікон, розміри та ціни, калькулятор стане незамінним помічником. Використання спеціалізованої програми надає такі переваги:

максимальна точність розрахунку вартості необхідного вікна;

моментальність отримання кінцевого результату;

можливість вибору відповідних змін з різними параметрами, певних кольорів, додаткових аксесуарів та комплектувальних для замовлення;

порівняння різних віконних систем за допомогою вбудованих функцій програми.

Під час розрахунку вартості металопластикових вікон ви можете одразу оформити замовлення на виготовлення, доставку та монтаж виробів. Найважливішим плюсом віконного калькулятора є суттєва економія часу, адже вам не потрібно їхати до офісу компанії, щоб дізнатися ціну та оформити замовлення.

Під час використання програми користувачі відчувають насолоду від процесу розрахунку, адже калькулятор металопластикових вікон має простий та зрозумілий інтерфейс, працює без зависань, а сторінка завантажується не лише на комп’ютері та ноутбуці, але й на планшетах, смартфонах. Ви можете зробити прорахунок у зручний для себе час у будь-якому місці, перебуваючи вдома в улюбленому кріслі, за робочим комп’ютером в офісі або на морському узбережжі під час відпустки. Програма доступна для використання цілодобово.

Порядок здійснення розрахунку

Спочатку необхідно визначити точні розміри майбутньої віконної конструкції, вимірявши конкретний проріз та продумавши конфігурацію системи. Після цього відкривайте онлайн-калькулятор та дотримуйтесь нашої інструкції:

Вибір типу вікна, встановлення необхідних розмірів за допомогою ходового повзунка. Визначення рекомендованого бренду (вітчизняного чи закордонного). Вибір потрібного типу профілю. Вказівка бажаного кольору (стандартний білий або під імітацію натурального дерева). Визначення склопакету (одно-, дво-, трикамерний). Підбір потрібної фурнітури та комплектувальних (ручок, козирків, відливів, підвіконня, москітної сітки та ін.). На останньому етапі вказується необхідність монтажу та оздоблення віконної системи.

Як бачите, процедура — максимально проста, а онлайн-калькулятор — корисний і зручний у використанні.