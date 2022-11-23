Електропостачання є у третині населених пунктів: на Тернопільщині стабілізують роботу енергосистеми

У Тернопільській області стабілізують роботу енергетичної системи. Споживачів краю поступово підключають до мережі.

Наразі електропостачання є у третині населених пунктів області. Частково заживлений обласний центр.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він зазначив, що першочергово підключають до електропостачання об’єкти критичної інфраструктури.

“Просимо зберігати спокій. Фахівці роблять все можливе, аби світло було у кожній оселі”, – повідомив Володимир Труш.

Нагадаємо, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що тернополянам варто бути готовими до можливих екстрених вимкнень електропостачання.

Як відомо, сьогодні рашисти знову завдали масованого ракетного удару по об’єктах інфраструктури в Україні. Як наслідок, значна частина країни була знеструмлена.