Тернополянам варто бути готовими до можливих екстрених вимкнень електропостачання.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал сьогодні після чергової серії ракетних ударів рашистів по об’єктах інфраструктури.

“Через масові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру міста України залишилися без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб зберегти електропостачання у Тернополі, особливо насосних станцій, котелень. Однак будьте готові до екстрених вимкнень світла у Тернополі”, – звернувся Сергій Надал.

Нагадаємо, від початку тижня у Тернопільській області вимикали світло за графіком. Проте сьогодні ворог знову здійснив масовану ракетну атаку на Україну. Знову були вражені об’єкти інфраструктури, а також житлові будинки. На жаль, знову є загиблі.

Відтак, “Укренерго” запроваджує аварійні відключення світла по всій Україні. Вони триватимуть щонайменше добу.