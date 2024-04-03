Дивом не сталося трагедії: водій ледь не збив пішохода на переході. ВІДЕО

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який не надав перевагу в русі пішоходу.

Днями інспектори зупинили автомобіль Ford. Водій, проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав перевагу в русі громадянці. Дивом, обійшлося без трагічних наслідків.

Інспектори з водієм провели профілактичну бесіду, роз’яснили небезпечні наслідки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

“Відповідно до п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека”, – нагадують у патрульній поліції.